Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Une aide de plus de 300 000 € pour la rénovation du château de Plaisir

Partager l'article
Patrimoine

Publié le 16 mars 2026 à 12h50, mis à jour le 16 mars 2026 à 11h07, par Raphaël Barrou

Datant du XVIIème siècle, le château de Plaisir (Yvelines), va bénéficier d'une aide de plus de 300 000 € de la part de la Fondation TotalEnergies et de la Fondation du patrimoine. Les deux organisations affirment vouloir profiter de ce chantier pour mettre en avant l'insertion professionnelle des jeunes.
©Lionel Antoni
©Lionel Antoni

La Fondation TotalEnergies et la Fondation du patrimoine ont récemment dévoilé une liste de sites qui seraient accompagnés dans le cadre de leur programme de chantiers favorisant l'insertion des jeunes. Parmi les bénéficiaires figure le château de Plaisir (Yvelines), à hauteur de 302 000 € pour contribuer à sa restauration. 

En réalité, sont concernés par les rénovations deux bâtiments datant du XVIIème siècle : le château et le colombier. Ce dernier, qui peut aussi être appelé pigeonnier, était à l'époque un signe de noblesse, selon le site de la Ville de Plaisir. Il servait en effet d'abri aux pigeons de la famille de Paul Le Tellier, médecin et conseiller du roi Louis XIII.

Une priorité donnée à l'insertion des jeunes

 

Le colombier a été choisi par la mission patrimoine via le Loto du patrimoine, ce qui lui fait bénéficier de 155 000 € d'aides. 

Du côté du château, le montant des aides est de 100 000 € apportés par la Fondation du patrimoine grâce au mécénat de la Fondation TotalEnergies et de 47 000 € de soutien complémentaire. 

Selon les deux organisations, « cette mobilisation collective témoigne d’une volonté commune de préserver ce patrimoine francilien et d’en assurer la transmission ».

Dans un communiqué de presse commun, elles mettent en avant l'insertion permise par les deux chantiers de rénovation. Les deux fondations précisent que « les travaux se concentrent sur la charpente, la couverture, puis les façades et menuiseries du château ». Les travaux s'appuieraient déjà sur la mobilisation d'une vingtaine de jeunes, avec 1 766 heures d'insertion réalisées et 6 194 heures prévues au total. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.