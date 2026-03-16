Une aide de plus de 300 000 € pour la rénovation du château de Plaisir
Publié le 16 mars 2026 à 12h50, mis à jour le 16 mars 2026 à 11h07, par Raphaël Barrou
La Fondation TotalEnergies et la Fondation du patrimoine ont récemment dévoilé une liste de sites qui seraient accompagnés dans le cadre de leur programme de chantiers favorisant l'insertion des jeunes. Parmi les bénéficiaires figure le château de Plaisir (Yvelines), à hauteur de 302 000 € pour contribuer à sa restauration.
En réalité, sont concernés par les rénovations deux bâtiments datant du XVIIème siècle : le château et le colombier. Ce dernier, qui peut aussi être appelé pigeonnier, était à l'époque un signe de noblesse, selon le site de la Ville de Plaisir. Il servait en effet d'abri aux pigeons de la famille de Paul Le Tellier, médecin et conseiller du roi Louis XIII.
Une priorité donnée à l'insertion des jeunes
Le colombier a été choisi par la mission patrimoine via le Loto du patrimoine, ce qui lui fait bénéficier de 155 000 € d'aides.
Du côté du château, le montant des aides est de 100 000 € apportés par la Fondation du patrimoine grâce au mécénat de la Fondation TotalEnergies et de 47 000 € de soutien complémentaire.
Selon les deux organisations, « cette mobilisation collective témoigne d’une volonté commune de préserver ce patrimoine francilien et d’en assurer la transmission ».
Dans un communiqué de presse commun, elles mettent en avant l'insertion permise par les deux chantiers de rénovation. Les deux fondations précisent que « les travaux se concentrent sur la charpente, la couverture, puis les façades et menuiseries du château ». Les travaux s'appuieraient déjà sur la mobilisation d'une vingtaine de jeunes, avec 1 766 heures d'insertion réalisées et 6 194 heures prévues au total.
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