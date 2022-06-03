Machine de pose de joint - MPJ®-Jb
La machine de pose de joint MPJ®-Jb augmente la productivité, grâce à l’automatisation de la pose et de la coupe de joints.
Un dévidoir motorisé permet de ne pas étirer le joint tout en assurant une coupe à la bonne longueur. La MPJ® garantit une production de qualité et un environnement sécurisé pour l’opérateur.
Avantages produit :
- Gain de temps de production
- Précision de pose et coupe des joints
- Cadence élevé
- Prise en charge de différents types de joints
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système de coupe : Ciseaux
Précision de coupe : +/- 2 mm en fonction de l’application
Consommables : Sabot d’application du joint, ciseaux
Vitesse de pose du joint : Poteaux montants (2m20 et +) = 9m/min – Traverses (0,73m et +) = 4,5m/min
Type de coupe : à ras, en sur-longueur et en retrait
Alimentations : 400 V triphasé + neutre (50 Hz) – Pression 6 bars air sec
Longueur machine : 7000 mm
Largeur machine : 1200 mm
Hauteur machine : 2200 mm
Matériaux
- Aluminium
- Bois
- PVC
Divers
ECMA CONCEPT propose ses Produits Solutions dans les domaines de la Menuiserie Industrielle, de la Robotique (usinage, meulage et ponçage, pulvérisation peinture et collage) ainsi qu’une offre innovante et complète de Ligne de peinture avec séchage infrarouge intégré pour répondre à vos besoins particuliers.
Familles d'ouvrage
- Industrie
