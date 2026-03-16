La société Telt annonce avoir réceptionné l'un des deux tunneliers nécessaires aux travaux côté italien pour la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Malgré des contestations, la ligne de train devrait bien ouvrir d'ici la fin 2033.

235 mètres de long, une roue de coupe de 10 mètres de diamètre... L'entreprise franco-italienne Telt (Tunnel Euralpin Lyon-Turin), chargée de la réalisation et de la gestion de la section transfrontalière du projet de la future liaison ferroviaire Lyon - Turin, a annoncé la réception dans l'usine Herrenknecht en Allemagne du premier des deux tunneliers qui doivent forer les Alpes côté italien.

Le mastodonte doit prochainement être transféré sur le chantier de Chiomonte, dans la vallée de Suse.

Pour rappel, ce gigantesque projet de tunnel franco-italien est attendu pour la fin 2033. Selon Telt, ces machines permettront « d'accélérer le creusement du tube sud du tunnel de base, rejoignant le travail déjà réalisé du côté français ». Le projet est contesté, tant pour ses impacts écologiques que pour plusieurs accidents mortels qui ont déjà endeuillé le chantier.

Une progression d'environ 10 mètres par jour

Pour cette section italienne, le travail sera réalisé par le groupement d'entreprises UXT, qui réunit les sociétés italiennes Itinera, Ghella et française Spie-Batignolles.

Conçu pour creuser dans des conditions géologiques variées sous des couvertures pouvant atteindre 2 000 mètres de roche, le premier des deux tunneliers italiens devra être démonté, transporté pièce par pièce, remonté sur les lieux sur une plateforme de chantier, avant d'entamer sa descente dans la montagne en 2027.

La machine est entraînée par 13 moteurs et devrait progresser d'environ 10 mètres par jour. Le dispositif comprend un concasseur intégré capable de réduire la taille des roches excavées, ainsi qu'une conduite permettant de transporter vers l'extérieur un mélange d'eau, de bentonite et du matériau broyé, précise Telt dans son communiqué.

Au pic de son activité, 700 personnes environ travailleront sur ce chantier. Fin février, plus de 47 kilomètres de galeries ont déjà été excavées sur l'ensemble du projet, du côté français, dont plus de 20 kilomètres du tunnel de base, soit environ 29 % des 164 kilomètres de galeries totales prévues pour l'ouvrage.

Avec AFP