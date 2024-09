Éditez vos CCTP, DPGF, CCAP, Actes d’Engagement et réalisez le chiffrage de vos opérations

Plus de 4O Lots - Des clauses préétablies pour le neuf et la rénovation - Une bibliothèque de prix de 35.000 ouvrages

Grâce à Bati CCTP + Chiffrage, vous pouvez réaliser une estimation de vos projets de construction.Une interface simple et intuitive vous permet d’accéder à la bibliothèque « BatiChiffrage© » éditée par Batiactu. Vous importez des prix recalculés en fonction de la taille et du département de votre opération, dans vos descriptifs générés à partir de Bati CCTP.La bibliothèque rassemble une base de données de 35.000 ouvrages, régulièrement mise à jour et adaptée à tout type de travaux (neuf et rénovation).

Bati CCTP + Chiffrage comporte une bibliothèque composée :

De modèles de CCAP et d’Actes d’Engagement à choisir selon le type de marché (public ou privé).

De modèles de clauses préétablies pour les spécifications générales et des prescriptions techniques. Cette partie constitue un canevas que vous aurez à compléter en ligne pour l’adapter à l’opération concernée.

De modèles de descriptifs d’ouvrages préétablis. Elle comprend les descriptifs des ouvrages des différents lots, vous permettant d’établir rapidement la partie Descriptifs du C.C.T.P. Le CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de définir les travaux et leur mode d’exécution. L’Acte d’Engagement (AE), le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) sont 3 pièces écrites contractuelles destinées à faire partie du Dossier de Consultation des Entreprises pour un marché de travaux.

Un accès à la bibliothèque de prix BatiChiffrage©.

BatiChiffrage©, éditée par Batiactu, est la Bibliothèque de prix de référence pour chiffrer les travaux du bâtiment, en travaux neufs comme en rénovation. La bibliothèque de prix BatiChiffrage rassemble 35 000 ouvrages types décrits sous la forme de matériaux simples, d’ouvrages composés et de temps de mise en œuvre.