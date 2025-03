Baumit CrystalTop : enduit de finition minéral

Baumit CyrstalTop est un enduit de finition minéral ce qui signifie que la vapeur d'eau peut facilement s'évaporer à travers des pores microscopiques, il est donc très respirant.

Son avantage réside dans sa résistance à la chaleur et à sa capacité à rester dur même à des températures élevées. De part sa minéralité, il est extremement résistant à l'encrassement et la poussière n'a aucun moyen de s'y coller. La combinaison de l'applicatin du primaire Baumit CrystalActivator et de Baumit CrystalTop active le processus de durcissement qui révèle le CrystalEffect offrant une haute résistance à l'encrassement. La façade reste belle et propre.

Les avantages :

Anti-grisaillement

Anti-poussière

Extrême durabilité

Matériaux (détail) :

Enduit de finition minéral prêt à l'emploi, sous forme de pâte en dispersion aqueuse.

Labels & Certifications (détail) :