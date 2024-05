Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite

Quand on connaît les possibilités quasi sans limite du légendaire système de couleurs Baumit Life, on est d'autant plus enthousiaste face aux possibilités offertes par le Baumit CreativTop. En effet, cet enduit extérieur, applicable de manière polyvalente, se décline en 758 nuances possibles et permet de nombreuses combinaison créatives avec les peintures Baumit Metallic, les lasures Baumit lasur et les effets pailletées Baumit Glitter. L'imagination n'a plus aucune limite!