Principales caractéristiques

Naturel et respirant : le CrystalTop est composé de liant minéral cristallin naturel à plus de 95%

Solution innovante Baumit : l'enduit minéral est prêt à l'emploi et en seau (habituellement en poudre et en sac)

Anti-poussière et anti-grisaillement : Grâce à la combinaison Baumit CrystalActivator et Baumit CrystalTop, le revêtement de façade ne ramollit pas sous la chaleur, les poussières n'y adhèrent donc pas. La façade reste belle et éclatante

Extrême durabilité : Votre façade reste belle et propre, elle nécessite moins d'entretien

Les avantages du système

CrystalEffect : innovant et résistant à l'encrassement

La surface cristalline naturelle de Baumit CrystalTop présente des propriétés anti-poussière et anti-grisaillement grâce à son liant minéral qui n'est pas thermoplastique et donc insensible aux hautes températures.



Le composant principal du liant est d'origine minérale naturelle. Sa formulation spéciale garantit des propriétés exceptionnelles et prêtes à l'emploi.