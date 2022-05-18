ConnexionS'abonner
Bétonnière électrique PRO 190

BATHEX

La bétonnière PRO 190 dispose d'un moteur électrique et d'un capot en acier.

Avantages produit :

  • Structure mécano-soudée renforcée
  • Cuve mécano-soudée de 180 litres avec fond renforcé
  • 2 pales de malaxage doubles mécanosoudées
  • Moteur électrique de 950 Watt
  • Blocage de la cuve par pédale antidérapante
  • Roues solides en caoutchouc Ø250 MM
  • Poignée sous le volant pour un déplacement plus facile
  • Boîte à roulements extérieur cuve
  • Graisseurs pour les roulements
     

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Capacité de la cuve : 180 L
Capacité max. de malaxage : 150 L
Production horaire : 1.32 M³/H
Dosage : 35 KG / 1 sac
Poids sans moteur : 67 KG
Nuisance sonore : 94 dB
Motorisation électrique : 950W
Dimensions : 1270 X 750 X 1370 mm

Divers

BATHEX est un groupement de distributeurs indépendants d'outillage et de matériel de bâtiment et travaux public à destination des professionnels à travers toute la France.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BATHEX - Batiweb

BATHEX : Une marque pro impulsée par les bâtisseurs de l’hexagone BATHEX est un...

355 Av. du Général Patton
49066 Angers
France

Plus d'informations


