Bétonnière électrique PRO 190
La bétonnière PRO 190 dispose d’un moteur électrique et d’un capot en acier.
Avantages produit :
- Structure mécano-soudée renforcée
- Cuve mécano-soudée de 180 litres avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles mécanosoudées
- Moteur électrique de 950 Watt
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Roues solides en caoutchouc Ø250 MM
- Poignée sous le volant pour un déplacement plus facile
- Boîte à roulements extérieur cuve
- Graisseurs pour les roulements
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Capacité de la cuve : 180 L
Capacité max. de malaxage : 150 L
Production horaire : 1.32 M³/H
Dosage : 35 KG / 1 sac
Poids sans moteur : 67 KG
Nuisance sonore : 94 dB
Motorisation électrique : 950W
Dimensions : 1270 X 750 X 1370 mm
Divers
