ConnexionS'abonner
Fermer
BATHEX - Batiweb

BATHEX

355 Av. du Général Patton
49066 Angers
France
Site web de la marque

BATHEX : Une marque pro impulsée par les bâtisseurs de l’hexagone

BATHEX est un groupement de distributeurs indépendants d’outillage et de matériel de bâtiment et travaux public à destination des professionnels à travers toute la France.

Chaque distributeur adhérent du groupement est implanté en région depuis plusieurs décennies. Ils entretiennent une relation de proximité avec leurs clients et connaissent très bien le tissu économique local.

Ensemble, les Bâtisseurs sont une somme de savoir-faire et de compétences métiers au service de leurs clients. Le conseil et le SAV sont des forces reconnues du groupement.

Les produits vendus par nos adhérents, tout comme ceux de la marque BATHEX, sont des produits hauts de gamme à destination de professionnels exigeants. Efficacité, robustesse et durabilité au prix le plus juste.

BATHEX en quelques chiffres :

  • 17 adhérents
  • 131 points de vente
  • 365 millions d’euros de CA
  • 1 250 collaborateurs

Le savoir-faire de BATHEX:

  • Equipement de chantier
  • Environnement de chantier
  • Protection, hygiène et sécurité
  • Outillage manuel
  • Métier du BTP
  • Signalisation 

 

 

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.