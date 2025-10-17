BATHEX - Batiweb

BATHEX
49066 Angers
France
BATHEX : Une marque pro impulsée par les bâtisseurs de l’hexagone
BATHEX est un groupement de distributeurs indépendants d’outillage et de matériel de bâtiment et travaux public à destination des professionnels à travers toute la France.
Chaque distributeur adhérent du groupement est implanté en région depuis plusieurs décennies. Ils entretiennent une relation de proximité avec leurs clients et connaissent très bien le tissu économique local.
Ensemble, les Bâtisseurs sont une somme de savoir-faire et de compétences métiers au service de leurs clients. Le conseil et le SAV sont des forces reconnues du groupement.
Les produits vendus par nos adhérents, tout comme ceux de la marque BATHEX, sont des produits hauts de gamme à destination de professionnels exigeants. Efficacité, robustesse et durabilité au prix le plus juste.
BATHEX en quelques chiffres :
- 17 adhérents
- 131 points de vente
- 365 millions d’euros de CA
- 1 250 collaborateurs
Le savoir-faire de BATHEX:
- Equipement de chantier
- Environnement de chantier
- Protection, hygiène et sécurité
- Outillage manuel
- Métier du BTP
- Signalisation
Groupe électrogène BH 6400 W
Spécialement étudiée pour les applications intensives, le groupe électrogène 6400 W de BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées...
Bétonnière électrique PRO 190
La bétonnière PRO 190 dispose d’un moteur électrique et d’un capot en acier. Avantages produit : Structure mécano-soudée renforcée Cuve...