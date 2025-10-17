BATHEX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BATHEX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

BATHEX : Une marque pro impulsée par les bâtisseurs de l’hexagone

BATHEX est un groupement de distributeurs indépendants d’outillage et de matériel de bâtiment et travaux public à destination des professionnels à travers toute la France.

Chaque distributeur adhérent du groupement est implanté en région depuis plusieurs décennies. Ils entretiennent une relation de proximité avec leurs clients et connaissent très bien le tissu économique local.

Ensemble, les Bâtisseurs sont une somme de savoir-faire et de compétences métiers au service de leurs clients. Le conseil et le SAV sont des forces reconnues du groupement.

Les produits vendus par nos adhérents, tout comme ceux de la marque BATHEX, sont des produits hauts de gamme à destination de professionnels exigeants. Efficacité, robustesse et durabilité au prix le plus juste.

BATHEX en quelques chiffres :

17 adhérents

131 points de vente

365 millions d’euros de CA

1 250 collaborateurs

Le savoir-faire de BATHEX :