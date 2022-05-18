ConnexionS'abonner
Groupe électrogène BH 6400 W

BATHEX

Spécialement étudiée pour les applications intensives, le groupe électrogène 6400 W de BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction.

Avantages produit :

  • Moteurs Honda
  • Panneau de contrôle avec bouton de démarrage
  • ON/OFF, démarrage manuel
  • Robinet d’essence
  • Protection thermique
  • Sécurité manque d’huile
  • AVR kit roues inclus sur le modèle 6400 W
  • Spécialement étudiée pour les applications intensives

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fréquence : 50 Hz
Tension : 230 V
Longueur : 729 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 536 mm
Poids SEC : 73 kg
Capacité du réservoir : 11 l
Fabricant du moteur : Honda
Modèle : GX390 - Carburant : Essence
Régulateur électronique de tension : AVR 520
Puissance LTP : 6.4 KW
Puissance COP : 5.5 KW

Autres produits

