Groupe électrogène BH 6400 W
Spécialement étudiée pour les applications intensives, le groupe électrogène 6400 W de BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction.
Avantages produit :
- Moteurs Honda
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage
- ON/OFF, démarrage manuel
- Robinet d’essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d’huile
- AVR kit roues inclus sur le modèle 6400 W
- Spécialement étudiée pour les applications intensives
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fréquence : 50 Hz
Tension : 230 V
Longueur : 729 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 536 mm
Poids SEC : 73 kg
Capacité du réservoir : 11 l
Fabricant du moteur : Honda
Modèle : GX390 - Carburant : Essence
Régulateur électronique de tension : AVR 520
Puissance LTP : 6.4 KW
Puissance COP : 5.5 KW
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
