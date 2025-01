La chaudière Biomasse Bois-Bûche de Grant France est une solution de chauffage innovante et respectueuse de l’environnement, conçue pour les maisons individuelles souhaitant bénéficier d’un système performant et durable. Avec trois puissances disponibles (18 kW, 26 kW et 33 kW), elle s’adapte parfaitement aux besoins de différents types de logements.

Dotée d’une technologie de gazéification du bois, cette chaudière optimise la combustion pour atteindre un rendement énergétique élevé, compris entre 81 % et 82 %, tout en limitant les émissions polluantes. Cette performance garantit une utilisation efficace du bois, ressource renouvelable et économique.

Grâce à sa grande porte de chargement, le rechargement en bûches est simple et rapide. Le système de maintien des braises pendant 24 heures offre une continuité de chauffage et réduit les contraintes d’entretien quotidien.

La Biomasse Bois-Bûche intègre une régulation climatique tactile et connectable, permettant un contrôle précis et intuitif de la température. Cette fonctionnalité connectée assure un confort optimal tout en simplifiant la gestion du chauffage, même à distance.

Robuste et conçue pour durer, la chaudière est équipée d’un kit de maintien de la température de retour, protégeant l’installation contre les variations thermiques. Son ventilateur d’extraction orientable garantit un tirage efficace et une combustion optimale, quelle que soit la configuration de la maison.

Certifiée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières telles que MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), rendant son acquisition encore plus accessible pour les foyers soucieux de l’environnement et de leur budget.

Avec la chaudière Biomasse Bois-Bûche, Grant France propose une solution de chauffage fiable, écologique et en phase avec les exigences des utilisateurs modernes.

Pour plus d’informations, consultez : Biomasse | Chaudière bois-bûche | Grant FR