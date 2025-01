Biomasse Hybride : chaudière hybride bois/granulé

La chaudière Biomasse Hybride Bois/Granulés de Grant France combine innovation, performance et respect de l’environnement. Conçue pour répondre aux besoins de chauffage central des maisons individuelles, elle associe l’utilisation de bois-bûche et de granulés de bois pour offrir une solution flexible, économique et écologique.

Disponible en deux puissances (18 kW et 26 kW), la Biomasse Hybride assure une adaptation optimale à la taille et aux besoins de votre logement. Grâce à son système de maintien des braises pendant 24 heures, elle garantit une continuité de chauffage et un confort durable, tout en réduisant la fréquence des rechargements.

Dotée d’une trémie de grande capacité (230 kg), cette chaudière assure une autonomie prolongée. Le passage entre les deux types de combustibles se fait automatiquement, permettant une utilisation simplifiée au quotidien. Le brûleur rotatif modulant et autonettoyant, issu des dernières avancées technologiques, optimise la combustion pour un rendement élevé et des émissions réduites.

La chaudière est équipée d’une régulation climatique tactile et connectable, offrant une gestion précise et intuitive de la température intérieure. Son ventilateur d’extraction orientable et son kit de maintien de la température de retour garantissent une efficacité énergétique et une durabilité accrue.

Éligible aux aides financières telles que MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), la Biomasse Hybride représente un investissement durable et rentable pour les foyers en quête de solutions plus vertes.

Avec la Biomasse Hybride, Grant France confirme son engagement pour l’innovation, la fiabilité et l’efficacité énergétique, tout en valorisant les énergies renouvelables pour un avenir plus respectueux de l’environnement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Biomasse Hybride | Chaudière bois/granulé | Grant FR