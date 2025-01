Gamme Spira Pell : chaudières à granulés Etanche, Eco, Condens

Modèles disponibles : Spira Pell Étanche / Spira Pell Eco / Spira Pell Condens

Type de produit : Chaudières à granulés de bois

Certification environnementale : Flamme Verte 7 étoiles



Spira Pell Étanche

Installation : Ventouse (horizontale ou verticale) avec certification CSTB

Puissances disponibles : 5-18, 7-25, 9-33 kW

Brûleur : Inox rotatif et modulant

Régulation : Tactile et connectable, gestion jusqu’à 5 circuits de chauffage



Spira Pell Eco

Installation : Conduit de cheminée traditionnel

Puissances disponibles : 5-18, 7-25, 9-33 kW

Rendement : Supérieur à 92 %

Brûleur : Inox rotatif et autonettoyant

Régulation : Tactile connectable



Spira Pell Condens

Installation : Conduit de cheminée traditionnel

Puissances disponibles : 5-18, 7-25, 9-33 kW

Brûleur : Inox rotatif, autonettoyant et modulant

Régulation : Tactile connectable, gestion intuitive



Caractéristiques communes

Alimentation : Granulés de bois

Système de régulation : Gestion tactile intuitive / Connectable pour contrôle à distance via smartphone ou tablette

Certification Flamme Verte 7 étoiles : Haut rendement énergétique et faible impact environnemental

Compatibilité : Systèmes solaires et autres solutions thermiques

Hauteur : 120 cm

Largeur : 60 à 70 cm (selon modèle)

Profondeur : Environ 100 cm

Poids : Entre 200 et 300 kg selon le modèle

Confort : Chauffage constant et gestion intuitive

Économie d’énergie : Haut rendement et faible consommation de granulés

Environnement : Faibles émissions polluantes grâce à une combustion optimisée

Éligibilité aux aides financières : MaPrimeRénov’, Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Installation : Adaptée à la configuration de la maison (ventouse ou cheminée)

Le + : possibilité de chaudières en cascade de 66kW

Entretien : Systèmes autonettoyants pour un entretien simplifié