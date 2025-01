Vortex Utility : chaudière biocombustible compatible Biofioul F30

Type de produit : Chaudière au sol compatible BioFioul F30

Technologie : Système de combustion à trois parcours exclusif Grant (technologie Vortex)

Puissances disponibles : 18, 24, 32, 52, 64 kW

Rendement : Supérieur à 93 %

Alimentation en énergie : Fioul domestique ou BioFioul F30 (30 % d’esters méthyliques d’acides gras - EMAG)

Brûleur : Compatible BioFioul, livré en option selon les configurations

Dimensions (selon puissance) : Hauteur : 858 à 1 234 mm / Largeur : 470 à 653 mm

Profondeur : 604 à 812 mm

Poids : Variable selon le modèle (entre 126,5 et 299 kg)

Économies d’énergie : Haut rendement thermique, réduisant la consommation de combustible.

Transition écologique : Compatible avec le BioFioul F30, diminuant les émissions de CO₂.

Flexibilité d’installation : Adaptable aux configurations existantes, idéale pour une chaufferie ou un garage.

Longévité : Matériaux robustes et conception optimisée pour une durée de vie prolongée.

Brûleur compatible BioFioul F30 déjà monté

Kit de régulation climatique : Gestion intuitive et précise de la température.

Accessoires de raccordement : Adaptateurs pour intégrer la chaudière aux installations existantes.

Réglementation ERP : Conforme aux normes européennes en matière d’efficacité énergétique et d’émissions.

Entretien : Nettoyage régulier recommandé pour garantir la performance (compatibilité avec les contrats d’entretien standard).

Garantie : 2 ans sur les parties électriques et 5 ans sur le corps de chauffe et le condenseur, selon conditions générales.