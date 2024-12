GRANT FRANCE - Batiweb

Grant Engineering conçoit et fabrique des systèmes de chauffage innovants depuis plus de 40 ans.

Des chaudières combustibles liquides à condensation, compatibles aux bio carburants F10, F30 et au G.T.L. (Gaz To Liquid), aux dernières générations de chaudières à granulés condensation comme la gamme Spira Pell Condens en passant par les PAC Aérona3 au R32, nos générateurs de chauffage sont à la pointe de la technologie, d'une qualité incomparable et ont été primés à de nombreuses reprises.

L’innovation chez Grant est la clé de notre succès. Nous évoluons en développant en permanence des produits de chauffage simples avec des solutions techniques innovantes pour satisfaire nos clients.

L'accompagnement de nos clients est au cœur de nos préoccupations. Ainsi, nos collaborateurs sont présents pour répondre à vos demandes, vous conseiller sur le choix des produits et vous accompagner dans la réalisation et le suivi de votre projet.

Le savoi-faire de GRANT :