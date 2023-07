Caillebotis aluminium

Se présentant avec un aspect mat et une finition homogène, le caillebotis pressé aluminium est recommandé pour toutes les industries du secteur alimentaire, chimique et pour les travaux d’architectes.



Apprécié pour sa légèreté, ce caillebotis pressé aluminium joue le rôle de caillebotis pour façade, sol et plancher industriel, de brise-soleil et de faux plafond.



Le caillebotis pressé aluminium se décline en maille standard (exemple 30x30) et en maille de sécurité (19x19, 30x19) étanche à la bille de 20 mm.



Rapide à monter avec des attaches de fixation spécifiques ou standard, ce caillebotis est également disponible en finition crantée simple ou crantée double pour une utilisation en milieu glissant intérieur et extérieur.