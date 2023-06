JK Technic, le spécialiste du caillebotis vous présente son système breveté

Breveté par JK Technic, ce seuil de porte est prêt à être installé. Les mises à longueurs sont effectuées facilement sur le chantier. La surface du caillebotis est en partie pleine pour éviter le passage de la lumière lorsque le volet est fermé.

Pour faciliter la pose, une cornière biseautée est intégrée au caillebotis 19x19 sur une des longueurs. Coloris gris.

→ Existe également en kit à composer.



Composé de caillebotis polyester en maille 19x19 - résistant à la corrosion, aux intempéries, aux rayons UV et au feu M1/F1 – et d’une cornière biseautée, ce kit est facilement découpable sur chantier. Des pieds réglables viennent compléter ce kit pour s’adapter à la configuration du lieu d’installation.

Ce kit à composer est disponible en 3 coloris (caillebotis et cornières) : gris / beige / anthracite.

JK Technic c’est une garantie de qualité et de services, de l’étude à la mise en œuvre de vos projets.



Nous vous proposons une large gamme de produits : caillebotis en acier, inox, aluminium, corten, polyester et caoutchouc ; du caillebotis pressé, électroforgé, mi-fer, lames inclinées mais aussi des grilles de sécurité, garde-corps et clôture, escaliers droits ou hélicoïdaux.

Tous nos produits sont fabriqués sur des lignes de production haute performance avec une technologie de pointe.



Notre service commercial, en collaboration avec notre bureau d’études interne, étudie vos besoins, vous conseille et vous propose la meilleure solution.

Notre service logistique dispose d’un stock de 200 000 m² de caillebotis standard et autres produits dérivés, et met tout en œuvre pour vous garantir la livraison de vos commandes dans les meilleurs délais.