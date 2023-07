Les marches d’escalier JK Technic sont fabriquées en caillebotis pressé, électroforgé, grilles de sécurité ou polyester, avec nez antidérapant et joues latérales ou support avec perçage standard ou sur-mesure selon vos besoins.

Le nez antidérapant est soudé à la joue et au premier barreau porteur, permettant ainsi la rigidité de la marche. La maille ainsi que la hauteur des barreaux porteurs sont définies en fonction de la largeur effective de la marche et de la charge à reprendre (nombre de passages).

En cas de surfaces pouvant être glissantes, les BP ainsi que les BI des marches pressées et les BP des marches électroforgées peuvent être crantées pour une sécurité antidérapante maximale.

Le procédé de fabrication des marches pressées et électroforgées est identique à celui des caillebotis.