Le caillebotis caoutchouc JK GUM OCTA est une variante du caillebotis JK GUM TOP. Il est plus lourd et généralement utilisé dans les stations de ski et dans le secteur industriel. Tout comme le modèle JK GUM TOP, il a l'avantage d'être résistant, antidérapant, amortissant et drainant.

Avantages produit :