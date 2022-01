Caniveaux FASERFIX SUPER KS

Les caniveaux en béton fibré FASERFIX® SUPER KS vous apportent des solutions de drainage spécifiques dans chaque domaine d'application.

Conformes à la norme EN1433, dotés du marquage CE, les caniveaux FASERFIX sont disponibles en largeurs intérieures 100 à 300 mm, de la classe A15 à F900 et sont équipés de cornières en acier galvanisé avec système de verrouillage rapide SIDE-LOCK.Le drainage et l'évacuation parfaite des eaux de surface sont assurés.Nombreux accessoires et grilles de recouvrement...