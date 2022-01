Caniveaux FASERFIX TI 200 TYPE 300

Next

Le caniveau FASERFIX TI 200 type 300 est conforme à la norme EN 1433, avec marquage CE. De largeur intérieure 200 mm, en béton armé haute performance (BHP) C60/75, vibré à démoulage différé , il est parfaitement adapté à la pose jusqu’à la classe de charge F 900. Il est équipé de cornières VKF renforcées en fonte GGG 50, traitées KTL (cataphorèse anticorrosion). Le verrouillage des grilles est assuré par boulonnage en 8 points par mètre linéaire (possibilité de boulonnage anti-vol). De structure autoporteuse TYPE I et d'une longueur de 3000 mm, le caniveau FASERFIX TI 200 type 300 ne nécessite aucun béton de calage. Son système d’emboîtement à triple mâchoire auquel s’ajoute le système exclusif de crochets de levage type ARTEON offrent sécurité, rapidité de pose, auto-alignement ainsi que le guidage et verrouillage efficace sur 3 axes. Les empreintes longitudinales assurent la fonction d’anti-soulèvement. Facile à étancher grâce aux joints de sécurité, il résiste également au gel et aux sels de déverglaçage (W+R).