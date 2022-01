Composés à 100% de PE-PP recyclé et recyclable, les caniveaux RECYFIX PLUS X 100 et 150 de largeur intérieure 100 mm et 150 mm avec cornières RENFORCEES en acier galvanisé sont disponibles en 3 types .

Les caniveaux RECYFIX PLUS X 100 et 150 sont adaptés à toutes les mises en application de la classe de charge A15 à D400.

Conformes à la norme EN1433, dotés du marquage CE, ils sont extrêmement robustes, légers et d'une mise en oeuvre aisée.

Clavetage possible des grilles.

Nombreux accessoires et grilles de recouvrement...