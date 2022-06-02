Centre d'usinage de profils PVC- DEM 12

Longueur utile : 6500 mm

Longueur minimale : 300 mm

8 poutres principales avec chaînage et support de profils en inox

Capacité de chargement : 12 barres plus une en usinage

Vitesse d’avance pilotée par ordinateur avec réglage électronique à partir de l’écran et contrôle cnc

Position contrôlée par moteur cnc

8 axes cnc longueur à usiner 6500 mm standard

Pince avance barre avec servocommande

Guidage sur billes à circulation (deux rangées) et guides trempés

Positionnement numérique de la pince en fonction de la largeur et/ou la hauteur du profil

2 moteurs de tronçonnage 2,2 kW : 45° & 135° avec servocommande

Lames diamètre 500 mm

Groupe de sciage 90° avec 420 mm lame de scie

Entaillage en "V" avec positionnement de profondeur numérique (sur une face)

Déplacement automatique pour minimum de perte de profil

Vitesse de déplacement des unités de sciage réglable

Equipé de bouches d’aspiration

Table 3000 mm avec éjection automatique des profils usinés

Commande machine par PLC - PC de la dernière génération

Options : Automate d’étiquetage, Double système d’évacuation avec triage des profils ( à renforcer - pas renforcer ), Optimisation sur machine avec lecteur code barre, Connexion par modem, Système d’aspiration des copeaux et 1 convoyeur principal