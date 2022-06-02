Centre d'usinage de profils PVC- DEM 12
DEM 12 est un centre d'usinage de profils PVC
SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation.
Notre savoir-faire permet efficience, solutions étudiées, haute productivité et croissance rapide.
Avantages produit :
- Chargeur automatique
- Chargement automatique d’une nouvelle barre
- Système dans la pince avance barre pour une prise exacte
- Graissage automatique
- Pilotage numérique du déplacement horizontal de la pince
- Vitesse de positionnement programmable, commandée par servomoteurs
- Protégé par cabine insonorisante
- Chargement du fichier via disquette ou réseau
- Système diagnostique sur écran
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur utile : 6500 mm
Longueur minimale : 300 mm
8 poutres principales avec chaînage et support de profils en inox
Capacité de chargement : 12 barres plus une en usinage
Vitesse d’avance pilotée par ordinateur avec réglage électronique à partir de l’écran et contrôle cnc
Position contrôlée par moteur cnc
8 axes cnc longueur à usiner 6500 mm standard
Pince avance barre avec servocommande
Guidage sur billes à circulation (deux rangées) et guides trempés
Positionnement numérique de la pince en fonction de la largeur et/ou la hauteur du profil
2 moteurs de tronçonnage 2,2 kW : 45° & 135° avec servocommande
Lames diamètre 500 mm
Groupe de sciage 90° avec 420 mm lame de scie
Entaillage en "V" avec positionnement de profondeur numérique (sur une face)
Déplacement automatique pour minimum de perte de profil
Vitesse de déplacement des unités de sciage réglable
Equipé de bouches d’aspiration
Table 3000 mm avec éjection automatique des profils usinés
Commande machine par PLC - PC de la dernière génération
Options : Automate d’étiquetage, Double système d’évacuation avec triage des profils ( à renforcer - pas renforcer ), Optimisation sur machine avec lecteur code barre, Connexion par modem, Système d’aspiration des copeaux et 1 convoyeur principal
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Industrie
