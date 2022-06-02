Centre d'usinage numérique pour renforts métalliques - DEM/PLASMA

Longueur utile : 6500 mm

Longueur minimale : 300 mm

8 poutres principales avec chaînage et support de profils en inox

Capacité de chargement : 10 barres plus une en usinage

Vitesse d’avance pilotée par ordinateur avec réglage électronique à partir de l’écran et contrôle cnc

Position contrôlée par moteur cnc

5 axes CNC

Chargement automatique d’une nouvelle barre

Pince avance barre avec servocommande

Guidages sur gratins à billes et guides trempés

Moteur de tronçonnage 3 kW

Groupe de sciage 90° avec lame de scie en carbure

Le plasma fonctionne sur les 4 faces du renfort

Table avec convoyeur, éjection automatique des profils

Déplacement automatique pour minimum de perte en profil

Commande machine par PLC - PC de la dernière génération

Chargement du fichier via disquette ou réseau

Système diagnostique sur écran

Options : Optimisation sur machine et connexion par modem