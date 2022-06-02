Centre d'usinage numérique pour renforts métalliques - DEM/PLASMA
DEM/PLASMA est un centre d’usinage PVC pour renforts métalliques.
SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation.
Notre savoir-faire permet efficience, solutions étudiées, haute productivité et croissance rapide.
Avantages produit :
- Chargeur automatique
- Vitesse de positionnement programmable, commandée par servomoteurs
- Système de mesurage automatique
- Protégé par cabine insonorisante
- Graissage automatique
- Aspiration sur la longueur totale de la machine
- Est en réseau avec le logiciel de commande du centre d’usinage PVC (option) les pièces de renfort usinées sortent synchronisées avec les pièces de profil PVC usinées
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur utile : 6500 mm
Longueur minimale : 300 mm
8 poutres principales avec chaînage et support de profils en inox
Capacité de chargement : 10 barres plus une en usinage
Vitesse d’avance pilotée par ordinateur avec réglage électronique à partir de l’écran et contrôle cnc
Position contrôlée par moteur cnc
5 axes CNC
Chargement automatique d’une nouvelle barre
Pince avance barre avec servocommande
Guidages sur gratins à billes et guides trempés
Moteur de tronçonnage 3 kW
Groupe de sciage 90° avec lame de scie en carbure
Le plasma fonctionne sur les 4 faces du renfort
Table avec convoyeur, éjection automatique des profils
Déplacement automatique pour minimum de perte en profil
Commande machine par PLC - PC de la dernière génération
Chargement du fichier via disquette ou réseau
Système diagnostique sur écran
Options : Optimisation sur machine et connexion par modem
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Industrie
