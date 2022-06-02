ConnexionS'abonner
Fermer

Centre d'usinage numérique pour renforts métalliques - DEM/PLASMA

Partager le produit
SOENEN HENDRIK FRANCE

DEM/PLASMA est un centre d’usinage PVC pour renforts métalliques.

SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation.

Notre savoir-faire permet efficience, solutions étudiées, haute productivité et croissance rapide.

Avantages produit :

  • Chargeur automatique
  • Vitesse de positionnement programmable, commandée par servomoteurs
  • Système de mesurage automatique
  • Protégé par cabine insonorisante
  • Graissage automatique
  • Aspiration sur la longueur totale de la machine
  • Est en réseau avec le logiciel de commande du centre d’usinage PVC (option) les pièces de renfort usinées sortent synchronisées avec les pièces de profil PVC usinées

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur utile : 6500 mm
Longueur minimale : 300 mm
8 poutres principales avec chaînage et support de profils en inox
Capacité de chargement : 10 barres plus une en usinage
Vitesse d’avance pilotée par ordinateur avec réglage électronique à partir de l’écran et contrôle cnc
Position contrôlée par moteur cnc
5 axes CNC
Chargement automatique d’une nouvelle barre
Pince avance barre avec servocommande
Guidages sur gratins à billes et guides trempés
Moteur de tronçonnage 3 kW
Groupe de sciage 90° avec lame de scie en carbure
Le plasma fonctionne sur les 4 faces du renfort
Table avec convoyeur, éjection automatique des profils
Déplacement automatique pour minimum de perte en profil
Commande machine par PLC - PC de la dernière génération
Chargement du fichier via disquette ou réseau
Système diagnostique sur écran
Options : Optimisation sur machine et connexion par modem

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Les tags associés

  • PVC
  • Afficher plus

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SOENEN HENDRIK FRANCE - Batiweb

Le groupe SOENEN, fondé en 1946, est internationalement connu comme producteur de lignes automatisées...

22 Avenue Du Midi
19230 Arnac-Pompadour
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.