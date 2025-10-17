SOENEN HENDRIK FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SOENEN HENDRIK FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le groupe SOENEN, fondé en 1946, est internationalement connu comme producteur de lignes automatisées pour la production de châssis en PVC & ALU.

Durant plusieurs décennies, le groupe SOENEN a développé des solutions créatives et mis au point les process de fabrication automatisés.

SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation.

Notre savoir-faire permet efficience, solutions étudiées, haute productivité et croissance rapide.

Le savoir-faire de SOENEN :



Centres d'usinage PVC

Centre de coupe pour renforts métalliques

Centres de sciage et d'usinage

Centres d'usinage

Renforcer

Centres automatiques de quincaillerie

Machines de trie profils et châssis

Lignes de production automatisées

Usinage des profils

Scies

Fraiseuses

Visseuses

Centres d'usinage ALU

Centres de sciage et usinage

Traitement des profils ALU

Scies

Fraiseuses

Centres d'usinage PVC & ALU

Général