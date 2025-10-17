SOENEN HENDRIK FRANCE - Batiweb

SOENEN HENDRIK FRANCE
19230 Arnac-Pompadour
France
Le groupe SOENEN, fondé en 1946, est internationalement connu comme producteur de lignes automatisées pour la production de châssis en PVC & ALU.
Durant plusieurs décennies, le groupe SOENEN a développé des solutions créatives et mis au point les process de fabrication automatisés.
SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation.
Notre savoir-faire permet efficience, solutions étudiées, haute productivité et croissance rapide.
Le savoir-faire de SOENEN:
Centres d'usinage PVC
- Centre de coupe pour renforts métalliques
- Centres de sciage et d'usinage
- Centres d'usinage
Renforcer
- Centres automatiques de quincaillerie
- Machines de trie profils et châssis
- Lignes de production automatisées
Usinage des profils
- Scies
- Fraiseuses
- Visseuses
Centres d'usinage ALU
- Centres de sciage et usinage
- Traitement des profils ALU
- Scies
- Fraiseuses
- Centres d'usinage PVC & ALU
Général
- Souder
- Nettoyer
- Souder & Nettoyer
- Montage
- Systèmes logistiques
- Tables de travail - table de poulet
- Rack
- Used machines
Centre d'usinage de profils PVC- DEM 12
DEM 12 est un centre d'usinage de profils PVC SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation. Notre...
Centre d'usinage numérique pour renforts métalliques - DEM/PLASMA
DEM/PLASMA est un centre d’usinage PVC pour renforts métalliques. SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité...