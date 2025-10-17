ConnexionS'abonner
Fermer
SOENEN HENDRIK FRANCE - Batiweb

SOENEN HENDRIK FRANCE

22 Avenue Du Midi
19230 Arnac-Pompadour
France
Site web de la marque

Le groupe SOENEN, fondé en 1946, est internationalement connu comme producteur de lignes automatisées pour la production de châssis en PVC & ALU.

Durant plusieurs décennies, le groupe SOENEN a développé des solutions créatives et mis au point les process de fabrication automatisés.

SOENEN offre une gamme complète de produits intégrés, innovants, qui s’inscrivent dans la continuité et la modernisation.

Notre savoir-faire permet efficience, solutions étudiées, haute productivité et croissance rapide.

Le savoir-faire de SOENEN:


Centres d'usinage PVC

  • Centre de coupe pour renforts métalliques
  • Centres de sciage et d'usinage
  • Centres d'usinage

Renforcer 

  • Centres automatiques de quincaillerie
  • Machines de trie profils et châssis
  • Lignes de production automatisées

Usinage des profils

  • Scies
  • Fraiseuses
  • Visseuses

Centres d'usinage ALU 

  • Centres de sciage et usinage
  • Traitement des profils ALU
  • Scies
  • Fraiseuses
  • Centres d'usinage PVC & ALU

Général

  • Souder
  • Nettoyer
  • Souder & Nettoyer
  • Montage
  • Systèmes logistiques
  • Tables de travail - table de poulet
  • Rack
  • Used machines

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.