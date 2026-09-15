Certification CEKAL des vitrages du bâtiment

La certification CEKAL atteste la qualité, la durabilité et l’aptitude à l’emploi des vitrages isolants, feuilletés et trempés destinés au bâtiment. Démarche volontaire des fabricants, elle repose sur un référentiel technique, des audits de production ainsi que des contrôles et essais réalisés par des organismes indépendants.

Le marquage CEKAL permet d’identifier les vitrages certifiés et d’assurer leur traçabilité. Selon le type de vitrage, il est apposé sur le verre, l’espaceur ou les documents accompagnant le produit. Il peut notamment renseigner sur le site et la période de fabrication ainsi que sur certaines conditions d’emploi.

Pour les vitrages isolants et feuilletés, la certification porte notamment sur la qualité et la durabilité de l’assemblage face à l’humidité et aux UV. Pour les vitrages trempés, elle contrôle notamment la qualité de la trempe thermique. Des performances complémentaires, notamment thermiques, acoustiques ou de sécurité, peuvent également être associées au périmètre de certification.

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