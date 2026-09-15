Certification CEKAL des vitrages du bâtiment
La certification CEKAL atteste la qualité, la durabilité et l’aptitude à l’emploi des vitrages isolants, feuilletés et trempés destinés au bâtiment. Démarche volontaire des fabricants, elle repose sur un référentiel technique, des audits de production ainsi que des contrôles et essais réalisés par des organismes indépendants.
Le marquage CEKAL permet d’identifier les vitrages certifiés et d’assurer leur traçabilité. Selon le type de vitrage, il est apposé sur le verre, l’espaceur ou les documents accompagnant le produit. Il peut notamment renseigner sur le site et la période de fabrication ainsi que sur certaines conditions d’emploi.
Pour les vitrages isolants et feuilletés, la certification porte notamment sur la qualité et la durabilité de l’assemblage face à l’humidité et aux UV. Pour les vitrages trempés, elle contrôle notamment la qualité de la trempe thermique. Des performances complémentaires, notamment thermiques, acoustiques ou de sécurité, peuvent également être associées au périmètre de certification.
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Fiche technique
Caractéristiques techniques
Certification de produits verriers destinée aux fabricants
Vitrages concernés : isolants, feuilletés et trempés
Certification fondée sur des audits et essais
Contrôles internes de production exigés par le référentiel CEKAL
Contrôles externes réalisés par des laboratoires reconnus
Vérification de la durabilité des vitrages
Vérification de leur aptitude à l’emploi
Contrôle de la régularité de la production et des constituants
Traçabilité assurée par le marquage CEKAL
Marquage sur le verre, l’espaceur ou les documents selon le vitrage
Indicateurs possibles de performances thermiques, acoustiques ou de sécurité selon les produits
Certification reposant sur une démarche volontaire des fabricants
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Mini vidéo 4 : "Quels sont les avantages de la certification?"
La série de 4 mini-vidéos, crées par CEKAL pour valoriser la certification des vitrages, est disponible en français et en anglais sur YouTube. La vidéo 4 présente les atouts de la certification CEKAL.
Mini vidéo 3 : "Quelle est la preuve de certification?"
La série de 4 mini-vidéos, crées par CEKAL pour valoriser la certification des vitrages, est disponible en français et en anglais sur YouTube. La vidéo 3 explicite quelle est la preuve de la certification.