CEKAL : organisme de certification des vitrages

CEKAL : la certification des vitrages

Organisme certificateur depuis 1989, CEKAL permet aux utilisateurs de vitrages de choisir des produits dont la qualité est certifiée.

La certification permet de mieux s’assurer de la régularité de la production et de la conformité des constituants entrant dans la fabrication des vitrages.

Le marquage, inscrit de manière indélébile sur l'espaceur ou le verre ou sur les documents l'accompagnant fournit la preuve que le produit est bien certifié CEKAL. Le marquage donne également des informations sur la traçabilité de la fabrication du produit, sur les conditions d’emploi (joints exposés à l’ensoleillement, VEC, profilé de rénovation…). Il offre ainsi une visibilité accrue des bonnes pratiques et établit un lien de confiance avec le client final.

Organisme impartial, reconnu par tous les professionnels, CEKAL délivre une certification qui :

s’appuie sur une concertation permanente avec les utilisateurs et les professionnels,

fait appel à des organismes de mesure et de vérification indépendants garants de l'objectivité des décisions,

repose sur un référentiel évolutif, adapté à la réglementation et au développement des techniques,

atteste de l’aptitude à l’emploi et de la fiabilité des vitrages.

La certification CEKAL relève d'une démarche volontaire des fabricants.

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