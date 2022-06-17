Chargeuses compactes sur pneus VOLVO L25 ELECTRIC

La première d’une nouvelle gamme de chargeuses compactes sur pneus électriques.

Chez Volvo, nous savons qu'une entreprise durable est une entreprise prospère et nous sommes ravis de présenter la Volvo L25 Electric, la première d'une nouvelle gamme de chargeuses compactes sur pneus électriques.

La Volvo L25 Electric combine la plate-forme des chargeuses compactes sur pneus Volvo qui a déjà fait ses preuves à la puissance d'une batterie, fournissant ainsi toutes les performances dont vous avez besoin, sans aucun gaz d'échappement et un niveau de bruit incroyablement faible.

Avantages produit :