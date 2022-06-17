ConnexionS'abonner
Chargeuses compactes sur pneus VOLVO L25 ELECTRIC

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

La première d’une nouvelle gamme de chargeuses compactes sur pneus électriques. 

Chez Volvo, nous savons qu'une entreprise durable est une entreprise prospère et nous sommes ravis de présenter la Volvo L25 Electric, la première d'une nouvelle gamme de chargeuses compactes sur pneus électriques.

La Volvo L25 Electric combine la plate-forme des chargeuses compactes sur pneus Volvo qui a déjà fait ses preuves à la puissance d'une batterie, fournissant ainsi toutes les performances dont vous avez besoin, sans aucun gaz d'échappement et un niveau de bruit incroyablement faible.

Avantages produit :

  • Travaillez partout, tout le temps
  • Un niveau de bien-être inédit
  • Des performances éprouvées
  • Un temps de fonctionnement fiable
  • Rechargez votre machine n’importe où

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Chaîne cinématique du moteur électrique (en crête) : 36 kW
Système hydraulique de travail du moteur électrique (en crête) : 32 kW
Capacité de godet – standard : 0,9 m³
Cinématique avec porte-outil Z
Charge de basculement (ISO/DIS 14397-1) : 3 350 kg
Châssis entièrement braqué : 38 degrés
Force de cavage : 54,5 kN
Capacité de levage du système hydraulique, max. : 55 kN
Charge utile de la fourche 80 % : 2 000 kg
Poids opérationnel : 5 080 kg
Vitesse de déplacement maximale – Standard : 16 km/h
Tension de batterie : 48 V
Capacité de la batterie : 40 kWh
Temps de charge avec chargeur standard intégré 230 VCA 16 A : ~ 12 h
Temps de charge avec chargeur extérieur rapide 400 VCA 32 A : ~ 2 h
Autonomie moyenne indicative (selon l'application) : Jusqu'à 8 heures

Divers

