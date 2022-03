Depuis sa création en 1832, l'atelier local qu'était VOLVO CE est devenu l'un des plus gros constructeurs mondiaux d'équipements de construction.

Nous sommes un constructeur international de premier plan d'équipements de construction, avec plus de 14 000 employés, nous sommes l'une des plus grandes entreprises du secteur. Avec une gamme complète de produits, fabriqués et suivis techniquement dans le monde entier, nous sommes à même de vous proposer la solution exactement appropriée à tous vos chantiers.

VOLVO a la solution qu'il vous faut. Pourquoi ne pas nous laisser répondre à tous vos besoins pendant tout le cycle de vie de votre machine ? En étant à l'écoute de toutes vos exigences, nous pouvons réduire votre coût total de possession et augmenter vos revenus.

Être client chez VOLVO signifie que vous avez à portée de main une série complète de services. VOLVO peut vous proposer un partenariat à long terme, protéger vos bénéfices et vous fournir une gamme complète de solutions clients, en utilisant des pièces de grande qualité, fournies par des professionnels. Volvo s'engage à vous assurer un retour sur investissement positif.

Les concessionnaires VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT représentent la clé de voûte de notre activité et des intermédiaires essentiels entre l'entreprise et les clients qui achètent et utilisent nos machines. Grandes ou petites, les concessions VOLVO CE sont là pour prodiguer à nos clients des conseils et une assistance à toutes les phases de leur mission, depuis la sélection et l'acquisition de la machine adaptée à leurs besoins jusqu'à l'entretien nécessaire pour garantir une longue durée de vie dans de bonnes conditions.

Opérant depuis son siège social à Göteborg, VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT possède des installations de production partout dans le monde : Suède, France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Brésil, Inde, Chine et Corée du Sud. Nos nombreuses installations dans le monde produisent une gamme complète de chargeuses sur pneus, pelles hydrauliques, tombereaux articulés, compacteurs de sols et d'asphalte, finisseurs, machines compactes et équipements de manutention.

Le savoir-faire de VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT :