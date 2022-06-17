Grande pelle hydraulique : VOLVO EC950F
Venez à bout des tâches difficiles en toute facilité.
Effectuez une large palette de tâches plus rapidement avec l'EC950F robuste de Volvo, qui, grâce à une technologie sophistiquée, permet de booster la productivité et le rendement.
Que vous travailliez dans une carrière, l'excavation de masse ou toute autre application, la grande et puissante pelle hydraulique EC950F accroîtra votre rentabilité.
Avantages produit :
- Grosse machine, grande productivité
- Force d’excavation exemplaire
- Accès facile pour l’entretien
- Surveillance facile de la machine
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Poids en ordre de marche : 91 275 - 94 810 kg
Puissance brute : 449 kW
A un régime moteur de : 1 650 tr/min
Capacité du godet : 3,9 - 7 m³
Capacité de levage, dans l'axe du châssis porteur : 34 900 kg
A une portée / hauteur de : 6 / 1,5 m
Portée maxi en creusement : 12 270 mm
Profondeur de creusement maxi : 7 120 mm
Force de cavage, SAE J1179 (normale) : 424 kN
Force d'arrachement, SAE J1179 (normale) : 408 kN
Largeur hors-tout : 4 467 mm
Rayon de déport arrière : 4 700 mm
Divers
Nous sommes un constructeur international de premier plan d'équipements de construction, avec plus de 14 000 employés, nous sommes l'une des plus grandes entreprises du secteur. Avec une gamme complète de produits, fabriqués et suivis techniquement dans le monde entier, nous sommes à même de vous proposer la solution exactement appropriée à tous vos chantiers.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
