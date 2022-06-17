Grande pelle hydraulique : VOLVO EC950F

Venez à bout des tâches difficiles en toute facilité.

Effectuez une large palette de tâches plus rapidement avec l'EC950F robuste de Volvo, qui, grâce à une technologie sophistiquée, permet de booster la productivité et le rendement.

Que vous travailliez dans une carrière, l'excavation de masse ou toute autre application, la grande et puissante pelle hydraulique EC950F accroîtra votre rentabilité.

Avantages produit :