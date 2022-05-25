Chariot de stockage horizontal pour profilés débités
Chariots et pupitres à verre pour miroitiers et vitriers pour la manutention de tous produits verriers.
Car-mo conçoit et réalise des équipements d’atelier sur-mesure, permettant le transport sécurisé de vos charges : plaques de verres, bois et plastique, portes et fenêtres montées ainsi que le stockage d’éléments long.
Avantages produit :
- Roulants seuls
- Roulants et pont roulant
- Façonnage
- De 800 kg à 3000 kg
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Roulettes pivotantes et fixes 200 mm
Barres de serrage à sanglage rapide
Couleur bleu car-mo RAL5009 en standard
Longueur hors-tout : 1,50, 2,20, 2,00 et 2,50 m
Largeur hors-tout : 0,68, 0,94, 1,00 et 1,07 m
Hauteur hors-tout : 1,53, 2,09, 1,60 et 2,44 m
Longueur utile : 2,00, 2,60, 2,00 et 3,00 m
Hauteur utile : 1,60, 1,85, 1,34 et 2,00 m
Epaisseur : 0,14, 0,25, 0,28 et 0,22 m
Charge maxi : 800, 1800, 1400 et 3000 kg
Matériaux
- Aciers
Divers
Référence modèle : 6221, 6235, 6230 et 6240
Familles d'ouvrage
- Industrie
