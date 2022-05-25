ConnexionS'abonner
Fermer

Pupitres extérieurs « traditionnels monobloc » gamme miroitier.

Partager le produit
CAR MO

Pupitre miroitier 1500 Kg CAR-MO : Le pupitre traditionnel pour le transport des matériaux verriers

Avantages produit :

  • Pupitre de 2.58 m de hauteur utile
  • Réhaussable à 3.20 m
  • Pupitre traditionnel pour le transport des matériaux verriers

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Galerie, caillebotis, échelle
Pupitre extérieur, structure acier galvanisée
Poudrée et traitements anticorrosion renforcés
Trottoir standard miroitier 65 mm utile
Signalisation routière
Toujours la charge utile car-mo, points de fixation étudiés pour chaque véhicule
Couleur jaune car-mo RAL1028 en standard

Matériaux

  • Aciers

Divers

Principales options :
Rouleau(x) arrière(s) de galerie
Trottoir large 200mm pour menuiseries
Jeu de rehausses 3.20m
Poudrage teintes RAL

Familles d'ouvrage

  • Commerce
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CAR MO - Batiweb

CAR-MO : La référence du verre et des menuiseries en mouvement La solution adoptée...

Bd de l’Odet
35740 Pacé
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.