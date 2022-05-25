Pupitres extérieurs « traditionnels monobloc » gamme miroitier.
Pupitre miroitier 1500 Kg CAR-MO : Le pupitre traditionnel pour le transport des matériaux verriers
Avantages produit :
- Pupitre de 2.58 m de hauteur utile
- Réhaussable à 3.20 m
- Pupitre traditionnel pour le transport des matériaux verriers
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Galerie, caillebotis, échelle
Pupitre extérieur, structure acier galvanisée
Poudrée et traitements anticorrosion renforcés
Trottoir standard miroitier 65 mm utile
Signalisation routière
Toujours la charge utile car-mo, points de fixation étudiés pour chaque véhicule
Couleur jaune car-mo RAL1028 en standard
Matériaux
- Aciers
Divers
Principales options :
Rouleau(x) arrière(s) de galerie
Trottoir large 200mm pour menuiseries
Jeu de rehausses 3.20m
Poudrage teintes RAL
