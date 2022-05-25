Pupitres extérieurs « traditionnel monobloc » gamme menuisier

2.30 m utile - fourgons H2

2.00 m utile - fourgons H1

4 à 5 traverses de pavillon - échelle

Trottoir large 200mm pour menuiseries

3 barres de serrage bois - signalisation routière

Poudrage et traitements anticorrosion renforcés

Toujours la charge utile car-mo, points de fixation étudiés pour chaque véhicule

Structure acier galvanisée et traitements anticorrosion renforcés

Points de fixation étudiés pour chaque véhicule

Signalisation routière LED