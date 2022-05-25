Pupitres extérieurs « traditionnel monobloc » gamme menuisier
Pupitre menuisier 700 kg pour le transport des matériaux menuiseries bois, PVC, aluminium et volumes verriers moyens.
Avantages produit :
- Pupitre de 2.30 m de hauteur utile
- Réhaussable à 2.90 m
- Transport des matériaux menuiseries bois, PVC, aluminium et volumes verriers moyens
Fiche technique
Caractéristiques techniques
2.30 m utile - fourgons H2
2.00 m utile - fourgons H1
4 à 5 traverses de pavillon - échelle
Trottoir large 200mm pour menuiseries
3 barres de serrage bois - signalisation routière
Poudrage et traitements anticorrosion renforcés
Toujours la charge utile car-mo, points de fixation étudiés pour chaque véhicule
Structure acier galvanisée et traitements anticorrosion renforcés
Points de fixation étudiés pour chaque véhicule
Signalisation routière LED
Matériaux
- Aciers
Divers
Principales options :
Galerie complète - caillebotis - rouleau(x) arrière(s)
Jeu de rehausses hauteur pupitre
Poudrage teintes RAL
Couleur jaune car-mo RAL1028 en standard
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Acier galvanisé
