Pupitres extérieurs "traditionnels monobloc" gamme pupitre sans galerie.
Pupitre véhicule S.A.V 400 kg : Le véhicule d'intervention S.A.V passage sous linteaux de 2.00 m.
Avantages produit :
- Pupitre de 1.80 m de hauteur utile
- Réhaussable à 2.40 m
- Passage sous linteaux de 2.00 m
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pupitre sans galerie
Trottoir large 200mm pour menuiseries
3 barres de serrage bois - signalisation routière
Poudrage et traitements anticorrosion renforcés
Toujours la charge utile car-mo, points de fixation étudiés pour chaque véhicule
Fixations hautes sur pavillon
Couleur jaune car-mo RAL1028 en standard
Matériaux
- Aciers
Divers
Principales options :
Trottoir 65mm utile.
Jeu de rehausses hauteur pupitre.
Poudrage teintes RAL.
