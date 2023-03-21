Chaussures de sécurité tout-terrain SUXXEED OFFROAD S3 HIGH

Semelle : PU2D, très légère, flexible, très bon amorti, résistance au glissement norme SRC, résistance aux huiles et aux hydrocarbures, antistatique, rainures à l’arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact du talon avec le sol et à l’avant pour une meilleure accroche de l’avant pied, talon décroché et profil GRIPSTEP pour améliorer l’adhérence sur les échelles, bout recouvert injecté en PU pour une durée de vie prolongée de la chaussure.

Tige : cuir fleur huilé marron hydrofuge, insert microfibre, éléments réfléchissants, nombre de coutures réduit afin d’augmenter la résistance à la pénétration d’eau et limiter les points de pression lors de la flexion pour plus de confort, système de fermeture par passants et crochets non métalliques.

Doublure de tige : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation, séchage rapide.

Doublure avant pied : textile non tissé résistant à l’abrasion.

Languette : matelassée et hydrofuge avec deux soufflets évitant toute intrusion de matériaux et de liquides à l’intérieur de la chaussure.

Matelassage du haut de tige : mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille.

Embout : non métallique, plus léger que l’acier, non conducteur du chaud et du froid.

Semelle anti-perforation : non métallique, légère & souple, non conductrice du chaud & du froid, cousue directement sur la tige et couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale.

Semelle de propreté : amovible, anatomique, antistatique, dessus en textile non tissé avec une très bonne résistance à l’abrasion, dessous en mousse PU 100% recyclé à cellules ouvertes avec une grande capacité d’absorption de l’humidité, séchage rapide.

Chaussant : largeur 11, pointures françaises.

Poids : 710 g par pied en pointure 42.