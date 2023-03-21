ConnexionS'abonner
Baskets de sécurité MS 300 LOW : légères et antidérapantes

HECKEL

La chaussure de sécurité largement inspirée du monde du sport, aussi bien dans son design que dans les performances qu'elle propose. La technologie innovante de semelle intermédiaire MACFOAM garantit légèreté, flexibilité ainsi qu'une absorption des chocs haute performance.

Ces baskets de sécurité s'adressent aux professionnels amenés à marcher beaucoup ou rester debout de manière prolongée comme les plaquistes, menuisiers, charpentiers.

Matériaux (détails) :

  • Phylon
  • Cuir pleine fleur huilé
  • Caoutchouc
  • Polyesther mesh 3D
  • Microfibre
  • Mousse
  • Composite amagnétique
  • Textile microfibre
  • Mousse PU

Labels & Certifications (détails) :

  • EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR SC

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Semelle : caoutchouc MACSOLE SPORT adhérente et robuste.
Semelle intermédiaire : nouvelle technologie MACFOAM en Phylon offrant une absorption des chocs & un amorti haute performance, ainsi qu’une légèreté et une élasticité renforcées tout au long de la durée de vie de la chaussure.
Tige : cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides, bout recouvert en caoutchouc pour une meilleure résistance à l’abrasion, contrefort en TPR recyclé à 50 % pour une meilleure stabilité.
Doublure : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation & un séchage rapide.
Languette : en microfibre, Superlight tongue ultra fine pour une gestion climatique renforcée, avec soufflets évitant l’intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure.
Matelassage du haut de tige : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille.
Embout : non métallique, plus léger que l’acier, non conducteur du chaud et du froid.
Semelle anti-perforation : non métallique, légère & souple, non conductrice du chaud & du froid, cousue directement sur la tige et couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale.
Semelle de propreté : amovible, anatomique avec absorption des chocs à l’avant & à l’arrière, dessus en textile microfibre très résistant à l’abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide, dessous en mousse PU recyclée à 85 % avec une très grande capacité d’absorption & d’évacuation de l’humidité, lavable à 30 °C.
Chaussant : pointures françaises, largeur 11.
Poids : 540 g par pied, en pointure 42.

Matériaux

  • Caoutchouc
  • Microfibre
  • Polyester

Labels et certifications

  • EN
  • ISO

Divers

Application : logistique, transport, industrie, services, collectivités, artisanat, second œuvre, milieux humides

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
