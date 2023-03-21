Baskets de sécurité MS 300 LOW : légères et antidérapantes

Semelle : caoutchouc MACSOLE SPORT adhérente et robuste.

Semelle intermédiaire : nouvelle technologie MACFOAM en Phylon offrant une absorption des chocs & un amorti haute performance, ainsi qu’une légèreté et une élasticité renforcées tout au long de la durée de vie de la chaussure.

Tige : cuir pleine fleur huilé résistant à la pénétration de liquides, bout recouvert en caoutchouc pour une meilleure résistance à l’abrasion, contrefort en TPR recyclé à 50 % pour une meilleure stabilité.

Doublure : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation & un séchage rapide.

Languette : en microfibre, Superlight tongue ultra fine pour une gestion climatique renforcée, avec soufflets évitant l’intrusion de matériaux à l’intérieur de la chaussure.

Matelassage du haut de tige : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille.

Embout : non métallique, plus léger que l’acier, non conducteur du chaud et du froid.

Semelle anti-perforation : non métallique, légère & souple, non conductrice du chaud & du froid, cousue directement sur la tige et couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale.

Semelle de propreté : amovible, anatomique avec absorption des chocs à l’avant & à l’arrière, dessus en textile microfibre très résistant à l’abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide, dessous en mousse PU recyclée à 85 % avec une très grande capacité d’absorption & d’évacuation de l’humidité, lavable à 30 °C.

Chaussant : pointures françaises, largeur 11.

Poids : 540 g par pied, en pointure 42.