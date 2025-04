Ciseau compact Genie® GS™-3232 E-Drive

Le ciseau compact Genie® GS™-3232 est un modèle électrique parfait sur des chantiers intérieurs et extérieurs sensibles aux émissions et au bruit où l'espace est restreint. De série, le système électrique de pointe Genie® asynchrone E-Drive offre une efficacité et une durée de fonctionnement hors pair dans les applications de construction, de maintenance et d'installation, surtout s'il faut effectuer de nombreuses opérations de translation.



Aperçu :

Moteurs électriques asynchrones puissants pour une performance en translation inégalée et une durée de fonctionnement par charge de batterie leader du marché

Fonctionnement électrique silencieux sans émissions

Facile à manœuvrer en espaces restreints

Le système de mise à niveau automatique par stabilisateurs hydrauliques permet à la machine d'évoluer dans des pentes jusqu'à 5˚

25% d'aptitude en pente et angle de cassure de 14° pour franchir aisément les pentes et les rampes de chargement

Vaste espace de travail grâce à l'extension de plateforme déployable de 0,91 m

Plateaux d’accès aux composants coulissants pour un accès simplifié

Commandes double-zone Smart Link™ ergonomiques pour utilisation intérieure et extérieure