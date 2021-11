Nacelles articulées hybrides Genie® Z®-45 FE en Europe : c'est bien parti !

Efficacité écologique de l'hybride, vraies performances 4x4 et capacité de charge de 300 kg sans restriction dans la catégorie des 16 m font le succès de cette nouvelle machine.

Les premières ventes de la nouvelle nacelle articulée hybride Genie Z-45 FE par les Distributeurs Agréés Genie en Europe commencent très bien. Résultat : de nombreux loueurs et utilisateurs finaux ont déjà expérimenté tous ses bénéfices, preuve que quand une vraie technologie hybride vient équiper une robuste nacelle articulée de la catégorie très demandée des nacelles 16 m, les commandes et les ventes sont au rendez-vous.

Au Danemark, le respect de l'environnement est un atout clé de la vente d'équipement

Joma Lift est le Distributeur Agréé Genie au Danemark. Ce que son Directeur, Jorgen Martinsen, apprécie particulièrement dans le système hybride Genie est sa performance "verte" qui, grâce à deux sources d'énergie et à une technologie "en série", offre deux modes de fonctionnement permettant à ce modèle de travailler non-stop tout en respectant l'environnement.



"D'une manière générale, le marché danois est très attentif aux problèmes liés à l'environnement, à la pollution, et aux émissions de gaz à effet de serre. En tant que fournisseur d'équipement, nous savons que les grandes villes vont interdire toutes les machines produisant des émissions. Il y a donc une demande, non seulement de l'État, mais aussi d'entrepreneurs privés pour de l'équipement respectueux de l'environnement. Les sociétés de location nous demandent donc des machines hybrides sans émissions et silencieuses, idéales pour travailler en intérieur comme en extérieur, aussi bien qu'en centre-ville ou la nuit, même sur sites non électrifiés. En mode hybride, le générateur diesel de 24 ch prend le relais et permet à la machine de continuer de travailler tout en rechargeant ses batteries. Un capteur intelligent reconnait automatiquement quand les batteries sont en dessous de la charge optimum et démarre le générateur diesel pour les recharger." Il conclut : "Notre client, la société de location Lift & Loft, est sensibilisé à ces paramètres et est toujours en quête de nouveautés s'inscrivant dans un cadre écologique. Premier client à acheter une nacelle articulée hybride Genie Z-60 FE en Scandinavie et attaché à donner une image verte à son entreprise, il nous a depuis passé commande de deux nacelles Genie Z-45 FE et Z-60 FE supplémentaires."

Joma Lift, Danemark Jørgen Martinsen. Joma; Lars Lynge Mejer, Lift & Løft

Aux Pays-Bas, les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes

Responsable Marketing chez le Distributeur Agréé Genie HDW, Jan-Willem Glaubitz nous explique : "En Hollande, que ce soit en zones urbaines ou sur chantiers de construction, les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes. Cela fait partie d'une politique nationale plus large qui s'attache à la réduction des émissions de CO 2 . En soutien de cette approche, dans les villes, les responsables locaux peuvent proposer des remises aux sociétés présentant un Certificat de Performance CO 2 . Cela leur assure qu'ils travaillent avec des sociétés qui font des efforts pour réduire leurs émissions de CO 2 . De plus, les machines silencieuses présentent un gros plus sur les chantiers urbains, les zones à environnement sonore restreint, ou proches de bureaux, écoles et hôpitaux." Il continue : "Notre client loueur, Doombos Equipment, qui nous a commandé quatre nacelles Genie Z-45 FE, a une approche très ancrée du développement durable. À ce titre, il est propriétaire de nombreuses machines électriques et hybrides qui s'intègrent dans cette démarche gouvernementale. En août, nous avons également livré leur première nacelle Z-45 FE à Kok Verhuur."

HDW, Pays-Bas : Jan-Willem Glaubitz, HDW

En Suède, c'est le côté "nacelle 2 en 1" qui séduit

Responsable des Ventes de Liftexperten, Distributeur Agréé Genie en Suède, Anders Åström souligne la polyvalence de la nacelle hybride Z-45 FE. Avec sa capacité d'élévation de 300 kg dans la catégorie très demandée des nacelles 16 m, ce modèle a tout ce qu'il faut pour accroître la rentabilité de location.



"Les caractéristiques de la nacelle articulée hybride Genie Z-45 FE en font une machine extrêmement polyvalente, raison majeure du choix de nos clients loueurs. De vraies performances 4x4, une motorisation au choix électrique ou diesel et une hauteur de travail très demandée permet à nos clients utilisateurs de pouvoir compter sur cette machine dans une grande diversité d'applications extérieures lourdes sur des chantiers divers : aciéries, stades ou maintenance de chantiers navals, par exemple. En mode 100% électrique, son fonctionnement sans émissions ni bruit leur permet en même temps de travailler également en intérieur, tout comme sur sites où les émissions et / ou les nuisances sonores sont prescrites : entrepôts, centres de conventions, zones urbaines. Les loueurs voient en cette machine un facteur de développement de leur retour sur investissement locatif (rROIC) du fait d'un taux de rotation intéressant. Côté utilisateurs finaux, elle représente une économie de location puisque, au lieu de louer une machine diesel plus une machine électrique, une seule nacelle hybride leur permet de réaliser une multitude de tâches intérieures et extérieures."

Liftexperten, Suède : Anders Åström, Liftexperten

En Allemagne, c'est tout simplement un must pour une productivité accrue à moindre coût

Directeur Commercial du Distributeur Agréé Genie Wienold Lifte explique que son client Pernes Hebesysteme GmbH apprécie la productivité et la technologie intelligente de la nouvelle nacelle hybride Z-45 FE : "En plus de ses caractéristiques qui la rendent plus écologique, nos clients apprécient ses performances à tous niveaux et son faible coût d’utilisation. C’est une machine qui ne s'arrête jamais de travailler, qu'il s'agisse d'applications intérieures, extérieures, urbaines ou nocturnes. L'hybride Genie recharge ses propres batteries tout en continuant de travailler en hauteur et pas seulement en translation, contrairement à la plupart des autres modèles ! Ce n'est plus à l'opérateur de passer du mode 100% électrique au mode hybride : la machine s'en charge automatiquement, ce qui optimise intelligemment les sources d'énergie, et donc la consommation de gasoil. Au final, c’est une vraie nacelle articulée au design robuste, avec des moteurs de translation AC étanches, qui procure des performances en tout-terrain supérieures à celles d'une machine diesel conventionnelle, car plus légère.”

Wienold, Allemagne. (De gauche à droite) Dirk Wintering, Ventes Wienold et Sven Pernes, propriétaire de Pernes Hebesysteme GmbH

En France, les petites et moyennes sociétés de location doivent se diversifier

Propriétaire d'EMM, dans le nord de la France, Emmanuel Pirot nous dit : "Ça ne fait aucun doute, en termes de bruit et d'émissions, les mentalités changent et les réglementations sur site sont déjà bien plus strictes qu'il y a deux ans. Pour continuer d'avancer, la société de location Sofranel Location croit au besoin de s'adapter à cette nouvelle donne grâce à un positionnement différent permettant à ses clients de faire face aux challenges présents et futurs." Propriétaire de Sofranel, Didier Descamps ajoute : "L'acquisition de deux modèles Genie Z-45 FE marquent le début d'un groupe de produits "verts" que nous avons l'intention de commercialiser séparément. Selon nos observations, la réduction de l'impact sur l'environnement n'est pas le seul atout de ces modèles. La réduction de leur temps de maintenance nous fait gagner du temps et de l'argent en tant que société de location, mais c'est également vrai pour nos clients puisque, même si nous louons nos machines hybrides un petit peu plus cher, ils s'y retrouvent avec les économies faites sur le carburant. Dans les années à venir, nous prévoyons une croissance rapide de cette nouvelle gamme "verte", débouchant sur une part de plus en plus importante au sein de notre flotte. En attendant, nous sommes certains qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que ces modèles ne fassent l'objet d'une forte demande dans le secteur du paysagisme et de l'élagage que nous développons dans notre région."

Sofranel Location, France. (De gauche à droite) Didier Descamps, propriétaire de Sofranel Location ; Carole Pirot, EMM; Pascal Boulinguiez de Sofranel et Emmanuel Pirot, propriétaire d'EMM

