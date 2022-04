GENIE® lance le E-Drive sur toute sa gamme de ciseaux compacts GS™

Le système de moteurs électriques asynchrones choisi par Genie permet de réduire considérablement les coûts de maintenance et améliore les performances du ciseau.

Genie® annonce que le système E-Drive, un système optimisé de moteurs électriques asynchrones, sera disponible sur toute la gamme de ciseaux compacts GS™. Les entrepreneurs en construction commerciale et résidentielle, les propriétaires de sociétés de location et les détaillants cherchant à optimiser le coût total de détention (TCO) seront comblés par l’utilisation des moteurs asynchrones (AC) qui améliorent le retour sur investissement (rROIC) tout en offrant une productivité accrue. Genie se doit de vous proposer aujourd'hui des produits performants mais toujours d'actualité dans 8/10 ans. C’est l’assurance de ne pas avoir des produits dépassés en matière de technologie et un gage de valeur de revente optimisée à échéance. Les améliorations apportées à la famille des ciseaux compacts répondent aussi aux nouvelles exigences environnementales et ouvrent la voie à un avenir 100% électrique.



Avec leurs protections anti nid-de-poule en acier et une garde au sol augmentée, les ciseaux GS équipés du E-Drive se révèlent très performants à l’intérieur tout comme à l’extérieur. Moteurs de translation asynchrones entièrement étanches et sans maintenance, 70% de composants hydrauliques en moins permettant ainsi de réduire les éventualités de fuites et de pannes, sont tout autant d’avantages qui vont réduire considérablement les coûts de maintenance, et ce jusqu’à 35%.



" Les propriétaires vont également remarquer qu'ils dépensent moins en batteries sur tout le cycle de vie du ciseau en raison d'une plus longue autonomie par charge et d'une diminution du nombre de cycles de charge. " dit Michael Flanagan, Chef de Produits Genie. Sur la base des tests de cycles HIRD selon la norme du marché, les ciseaux E-Drive ont démontré une augmentation de 30% de la durée de fonctionnement par charge et jusqu'à 20% de réduction des frais de batteries sur toute la vie du produit.



Les ciseaux Genie E-Drive voient leurs performances augmentées, dont une aptitude en pente réelle de 25%. En plus de sculptures de pneus deux fois plus profondes qu'auparavant, les ciseaux Genie E-Drive ont tout le couple et la motricité nécessaires pour franchir des rampes d'accès, même si une roue patine.



" Les ciseaux E-Drive sont équipés de nouveaux fourreaux pour fourches de chariots élévateurs, en complément des poches arrière standards. Un angle de cassure de rampe de 14° permet aux ciseaux de franchir le sommet d’un camion sans contact, améliorant considérablement l’efficacité des préparateurs de machines et simplifiant ainsi la logistique. " note Michael Flanagan.

Il ajoute : " Nos modèles GS les plus grands bénéficient d'une manière significative des améliorations en termes d'aptitude en pente et de durée de fonctionnement apportées par l'E-Drive. L'E-Drive a aussi permis de réduire la largeur du ciseau Genie GS-4047. Lancé en 2014, le GS-4047 faisait 1,19 m de large pour accueillir les freins hydrauliques. Avec le nouveau design E-Drive, ce modèle est plus compact avec une largeur de 1.17 m, et vient compléter le reste de notre grande famille de ciseaux compacts. " Avec ce changement, sa nouvelle nomenclature devient GS-4046. Comme les autres ciseaux de notre famille de produits, le GS-4046 nouvellement rebaptisé est compatible avec les accessoires pour ciseaux E-Drive.

Notre gamme de petits ciseaux depuis les Genie GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-1932, GS-2032 jusqu'au GS-2632 est aussi disponible en version hydraulique en plus de la nouvelle version E-drive.

Pour en savoir plus exit_to_app