Cladursa : La nouvelle solution monocouche URSA dédiée au bardage métallique

URSA, spécialiste de l’isolation, lance CLADURSA : une nouvelle solution monocouche spéciale bardage métallique, validée par un Atex – Appréciation Technique d’Expérimentation – du CSTB.



Meilleur classement de résistance au feu, très bonne performance thermique, rapidité et facilité de mise en oeuvre… : avec ses nombreux bénéfices, CLADUSA saura très vite trouver sa place sur le marché et se rendre indispensable pour tous les acteurs.



Avec ce lancement, URSA confirme ainsi sa volonté de répondre à toutes les problématiques du marché, y compris en isolation intégrée.



CLADURSA, la nouvelle référence URSA pour les bardages métalliques :



Présenté sous la forme d’un panneau de laine de verre semi-rigide densifié et rainuré, CLADURSA est la nouvelle solution monocouche spécialement conçue pour les bardages métalliques, lancée par le spécialiste de l’isolation, URSA.



CLADURSA présente de nombreux avantages pour tous les acteurs (installateurs, occupants…) :

De très bonnes performances thermiques, grâce à un rainurage de l’isolant garantissant un maintien parfait, compatible avec tous les profils de lèvres du marché* et présentant une excellente résistance thermique (lambda = 32).

Une mise en oeuvre rapide et facile : solution monocouche, légère et semi-rigide, permettant ainsi une pose plus rapide et facilitée.

Un gain économique, grâce à la mise en oeuvre d’une seule

couche d’isolant et à l’absence d’écarteur pour les bardages verticaux.

Le meilleur classement de résistance au feu : classé A1, CLADURSA répond aux exigences les plus fortes en termes de résistance au feu.

*Les lèvres sont des appuis présents sur les plateaux de bardages, permettant la fixation du bardage extérieur. Ces lèvres peuvent être "droites" ou en "en caissons". CLADURSA est compatibles avec les 2 profils.