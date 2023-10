CLIMAVER® est un système complet utilisé pour la réalisation de réseaux aérauliques véhiculant de l’air à des fins de ventilation, climatisation, air conditionné, et de chauffage, dans des températures conventionnelles. Il permet de réaliser des conduits de ventilation pré-isolés sans gaine métallique incluant une gamme complète d’accessoires et un outillage adapté aux professionnels.



CLIMAVER® A2 Déco BLACK : solution élégante et discrete de conduit aéraulique pré-isolé de couleur noire.



Cest un panneau rigide à feuillures en laine de verre de forte densité, revêtu sur la face interne d'un tissu de verre et sur la face extérieure d'un pare-vapeur aluminium surfacé d'un tissu décoratif noir.

Utiliser impérativement l'adhésif CLIMAVER® A2 Déco BLACK.