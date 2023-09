Conduite d’une opération de construction : de la conception à la réception - OPE3

Catégorie : Formation continue

Les opérations de construction sont de plus en plus complexes par leurs aspects juridiques, techniques et financiers. La recherche permanente d'économies et d'optimisation demande une professionnalisation de plus en plus importante des acteurs d'une opération de construction. Chaque projet de construction ou de réhabilitation est unique, ce qui rend difficile toute transposition d'estimations financières d’un projet à l’autre.



Objectifs :

Maîtriser les différentes étapes de la conception à la réception.

Identifier la gestion contractuelle.

Maîtriser la procédure de réception des travaux.

Connaître les différentes garanties et leur mise en œuvre.

Diplôme préparé : Autre Thème : Conduite d'opérations Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Conducteurs de travaux - Chefs de chantier - Adjoints techniques/adjoint de conducteur de travaux ; Architectes ; AMO ; Ingénieurs Travaux - Chargés d’opérations

Programme :

Consultez le programme ici.