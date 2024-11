Le CSTB et Wimi s’associent pour créer Kroqi SAS

Le CSTB et Wimi s’associent pour accélérer le développement de Kroqi, la plateforme collaborative leader pour les professionnels de la construction et du bâtiment. Ils ont pour cela créé la joint-venture Kroqi SAS. L’objectif étant d’accélérer la transition numérique et durable du secteur, dans toutes les étapes de la vie d’un bâtiment.

Lancée en 2018 par le CSTB, en partenariat avec Wimi (Cloud Solutions SAS) et avec le soutien du Ministère de la Transition Écologique dans le cadre du Plan de Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) puis du plan BIM 2022, Kroqi est une plateforme de services numériques collaboratifs à l’intention des professionnels de la construction et du bâtiment.

Soucieux d’améliorer leur outil, les deux cofondateurs ont décidé d’unir leurs moyens à travers un partenariat stratégique, matérialisé par la création d’une joint-venture : Kroqi SAS.

Devenir la plateforme leader en France et en Europe

Cette dernière, fondée en septembre 2024, est détenue à hauteur de 51 % par le CSTB et 49 % par Wimi. Les deux entités mettent en commun leurs actifs, leur vision et leurs savoir-faire pour accélérer le développement de Kroqi et devenir la plateforme leader en France et en Europe.

KROQI SAS est dotée d’une gouvernance conjointe entre les cofondateurs. Les dirigeants de la société Kroqi sont le président Souheil Soubra, nommé par le CSTB, et Timothée Demoures, nommé directeur général par Wimi.

L’offre Kroqi bénéficiera des investissements de Wimi en R&D pour l’extension des services collaboratifs et la sécurité numérique. L’exploitation commerciale continuera à être assurée par Wimi, et le CSTB poursuivra son rôle de pionnier sur la R&D et l’évolution des métiers du bâtiment.

Une plateforme utilisée par plus de 180 000 professionnels du bâtiment

Depuis 2018, l’offre Kroqi a su séduire un large public, puisque ce sont plus de 8 000 acteurs du secteur (architectes, sociétés d’ingénierie, MOA, MOE…) représentant plus de 50 000 projets et 180 000 professionnels du bâtiment qui ont utilisé la plateforme collaborative.

Parmi les références clients, on retrouve notamment Vinci Construction, Bouygues, la Société du Grand Paris, Suez, Eiffage ou encore des centaines de cabinets d'architectes, d’ingénierie, promoteurs immobiliers, MOA, MOE…

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock