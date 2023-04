Configurateur en ligne

Spécialiste en conception et fabrication d’échelle à crinoline et accès en hauteur aluminium, acier et inox depuis plus de 80 ans, ANOXA innove et offre à ses clients un CONFIGURATEUR échelle à crinoline, escalier et saut de loup en ligne. Découvrez notre outil sur mesure pour vous aider à être plus performant au quotidien.



DEVIS DÉTAILLÉ :

Obtenez en quelque clics le devis détaillé de vos configurations d'échelle à crinoline, escalier et saut de loup à la norme.



PLAN COTÉ :

Obtenez vos plans cotés sur mesure avec pour les échelles, les instructions de pose telles que les éléments à recouper et calepinage des fixations !



PLAN 3D :

Téléchargez le plan 3D dynamique de vos configurations et découvrez votre échelle à crinoline, escalier ou saut de loup sous tous les angles (rotation, zoom…) Pour ouvrir le plan 3D il faut installer une version récente d'Adobe Reader.



PRÉVISUALISATION DYNAMIQUE :

Etape par étape, votre échelle à crinoline, escalier ou saut de loup se configure en temps réel.



CONFIGURATION SUR MESURE :

Vous disposez d’un large choix d’options et d’accessoires pour répondre à toutes les contraintes de vos accès.



SAUVEGARDE & ACCÈS :

Connectez-vous partout et retrouvez vos configurations, devis ou commandes à tout moment via votre compte client.