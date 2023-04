Spécialiste des accès en hauteur (Echelle à crinoline, passerelle, escalier…) en aluminium, acier et inox, Anoxa innove et lance sa solution modulable d’escalier et saut de loup en acier galvanisé à la norme NF E 85 015.



Notre conception d’escalier standard en acier se décline en 3 modèles : Escalier simple, escalier avec palier ou escalier saut de loup.

Avec notre solution d’escalier standard acier, organisez vos franchissements d’obstacles (murs coupe feu, gaines…) sur toitures terrasses non accessibles ou terrasses techniques par un système d’escalier modulable en acier tenu en stock.

Installation :

Escalier et saut de loup livrés en kit avec notice de montage

Marches à boulonner

Matériaux (détail) :