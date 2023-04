Garde corps de blindage

Anoxa, fabriquant de matériels de chantier tels que la Table de sciage, Chariot finisseur, Chariot aspirateur, BIM BOX…. Vous propose de nouveaux produits pour compléter son offre et vous apporter des solutions complètes pour la manutention et la circulation sur chantier.

Pour aider les entreprises de voirie et fabricants de blindage à améliorer la circulation et à réduire les risques de chute sur les chantiers, Anoxa lance sa solution de garde-corps aluminium à fixer sur parois de blindage pour sécuriser les zones de travaux en sous-sol telles que les fouilles et tranchées.

Installation :

Modules de garde-corps livrés montés

Fixation sur la paroi du blindage à l’aide d’un étrier de bridage en acier électrozingué et d’une vis Ø20 à serrage rapide

Adaptable sur des blindages de 50 à 110mm d’épaisseur

Réglementations : (Rappel des règles pour sécuriser les interventions en fouilles et tranchées R4534-24, R4534-31 et 32.)

Blindage des tranchées obligatoire à partir de 1,30 mètre de profondeur si la largeur de la tranchée est inférieure aux 2/3 de la profondeur

Les blindages doivent dépasser de 15 cm le niveau fini de la tranchée et une berme de 40 cm doit être laissée

Matériaux (détail) :