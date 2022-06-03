Des réalisations des plus simples aux plus complexes : solutions charpentes métalliques

L’activité historique du Groupe BRIAND a fait de lui l’un des principaux charpentiers métalliques industriels en France.

Les entreprises qui constituent le pôle construction métal du groupe réalisent des ouvrages métalliques des plus simples aux plus complexes dans tous les domaines d’activités même les plus exigeants.

Au fil des années, le GROUPE BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la construction métallique, bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre.

Avantages produit :