Des réalisations des plus simples aux plus complexes : solutions charpentes métalliques
L’activité historique du Groupe BRIAND a fait de lui l’un des principaux charpentiers métalliques industriels en France.
Les entreprises qui constituent le pôle construction métal du groupe réalisent des ouvrages métalliques des plus simples aux plus complexes dans tous les domaines d’activités même les plus exigeants.
Au fil des années, le GROUPE BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la construction métallique, bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre.
Avantages produit :
- Chaque entité dispose de compétences pointues en bureau d'études
- Plus de 150 ingénieurs et techniciens capables de développer des process constructifs innovants mais aussi des conceptions alternatives économiques
- 6 usines de production réparties sur le territoire qui usinent 35 000 tonnes d’acier par an
- Des outils industrialisés performants dont plusieurs machines spéciales ont été créées par le pôle R&D du Groupe BRIAND
- Plus de 100 compagnons chantier, en complément d'un réseau qualifié de sous-traitants partenaires
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ingénierie incendie appliquée aux structures métalliques afin de proposer à nos clients des solutions fiables et éprouvées de constructions stables au feu
Des conceptions mixtes métal/bois/béton afin de proposer à nos clients le matériau le plus adapté aux contraintes de la construction
Une gamme spécifique de profilés à froid " PLS®", galvanisés et laqués, permettant de proposer à nos clients des conceptions uniques, économiques avec un montage rapide
Matériaux
- Métal
Labels et certifications
- ISO
- Normes CE
- Qualibat
Divers
Ses filiales interviennent dans la construction d’ouvrages simples ou complexes en France ou à l’étranger pour tous types de projet privé ou public : bâtiment industriel, commercial, tertiaire, grand ouvrage fonctionnel, bâtiment médical, parking, retail park, pont et passerelle, bâtiment logistique, etc.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
