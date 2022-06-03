ConnexionS'abonner
Solution Globale verre-métal : conception, fabrication et montage.

GROUPE BRIAND

Plusieurs entreprises du pôle métal du Groupe BRIAND développent une expertise en matière de conception, de réalisation et de montage de façades verre associées à des charpentes métalliques.

Au fil des années, le GROUPE BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la construction métallique, bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre.

Avantages produit :

  • Structure verre-métal de plus en plus ambitieuses
  • Savoir-faire les plus pointus en charpente métallique et connaissances du verre
  • Ouvrages techniquement pointus et esthétiquement ambitieux 
  • Solution globale verre-métal : conception, fabrication et montage
  • Ingénierie spécialisée et intégrée au sein du bureau d'études
     

Ses filiales interviennent dans la construction d’ouvrages simples ou complexes en France ou à l’étranger pour tous types de projet privé ou public : bâtiment industriel, commercial, tertiaire, grand ouvrage fonctionnel, bâtiment médical, parking, retail park, pont et passerelle, bâtiment logistique, etc.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
29 Avenue des Sables CS 10117
85501 Les Herbiers Cedex
France

