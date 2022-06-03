Solution Globale verre-métal : conception, fabrication et montage.
Plusieurs entreprises du pôle métal du Groupe BRIAND développent une expertise en matière de conception, de réalisation et de montage de façades verre associées à des charpentes métalliques.
Au fil des années, le GROUPE BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la construction métallique, bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre.
Avantages produit :
- Structure verre-métal de plus en plus ambitieuses
- Savoir-faire les plus pointus en charpente métallique et connaissances du verre
- Ouvrages techniquement pointus et esthétiquement ambitieux
- Solution globale verre-métal : conception, fabrication et montage
- Ingénierie spécialisée et intégrée au sein du bureau d'études
Fiche technique
Divers
Ses filiales interviennent dans la construction d’ouvrages simples ou complexes en France ou à l’étranger pour tous types de projet privé ou public : bâtiment industriel, commercial, tertiaire, grand ouvrage fonctionnel, bâtiment médical, parking, retail park, pont et passerelle, bâtiment logistique, etc.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
Des réalisations des plus simples aux plus complexes : solutions charpentes métalliques
L’activité historique du Groupe BRIAND a fait de lui l’un des principaux charpentiers métalliques industriels en France. Les entreprises qui constituent le pôle construction...