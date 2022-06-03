Solution Globale verre-métal : conception, fabrication et montage.

Plusieurs entreprises du pôle métal du Groupe BRIAND développent une expertise en matière de conception, de réalisation et de montage de façades verre associées à des charpentes métalliques.

Au fil des années, le GROUPE BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la construction métallique, bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre.

Avantages produit :