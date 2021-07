GROUPE BRIAND : Acteur majeur de la construction métallique, de la construction bois et de la construction béton.

Au fil des années, le GROUPE BRIAND a acquis un savoir-faire unique dans les métiers de la construction métallique, bois lamellé, de l’enveloppe du bâtiment et du gros-œuvre.

Ses filiales interviennent dans la construction d’ouvrages simples ou complexes en France ou à l’étranger pour tous types de projet privé ou public : bâtiment industriel, commercial, tertiaire, grand ouvrage fonctionnel, bâtiment médical, parking, retail park, pont et passerelle, bâtiment logistique, etc.

Que ce soit pour les maîtres d’ouvrages (collectivités, enseignements, hôpitaux, administrations, industriels, grande distribution, entreprises) ou les maîtres d’œuvre et architectes, les entreprises du GROUPE BRIAND respectent les cahiers des charges les plus exigeants et proposent des conceptions innovantes en s'appuyant sur des outils industriels performants.

GROUPE BRIAND, concepteur, constructeur et industriel :

Concepteur : Au sein des bureaux d'études, les ingénieurs et techniciens proposent et développent des solutions techniques maîtrisées, innovantes et adaptées aux problématiques des projets.

Constructeur : Depuis plus de 65 ans, les entreprises du Groupe BRIAND construisent des ouvrages en métal, en bois et en béton, des plus simples au plus complexes, en France et à l'étranger.

Industriel : Equipés des moyens de production les plus performants, les 11 sites de production répartis sur le territoire français permettent de proposer aux clients des offres uniques en prix, en qualité, en délai.

Le savoir-faire du GROUPE BRIAND :