Double vitrage coulissant - EXP 36C

RCN ALUMINIUM

EXP 36C est un système minimaliste d’expérience complète avec double vitrage coulissant.

Avantages produit :

  • Système minimaliste
  • Excellente isolation thermique et acoustique 
  • Haute qualité
  • Double vitrage

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids maximum (vantail) : 600 kg
Hauteur maximale (vantail) : 5000 mm
Superficie maximale (vantail) : 12 m²
Epaisseur du verre : 32 mm / 36 mm
Motorisation (vantail) : 1 - 4 (sinco)
Isolation thermique : 1,0 - 1,7 (w/m²k)
Isolation phonique : 41 db
Perméabilité à l’air : classe 4
Etanchéité : classe 7a
Résistance au vent : classe b4

Matériaux

  • Aluminium

Divers

RCN ALUMINIUM est une entreprise dédiée à la création, au développement, à la production et à l'installation de systèmes minimalistes en aluminium pour l'architecture, innovants en termes de design et de fonctionnalité

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Autres produits

RCN ALUMINIUM - Batiweb

Rua Vale do Salgueiró – ZI, N1,
3750753 Águeda
Portugal

