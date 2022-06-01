Double vitrage coulissant - EXP 36C
EXP 36C est un système minimaliste d’expérience complète avec double vitrage coulissant.
Avantages produit :
- Système minimaliste
- Excellente isolation thermique et acoustique
- Haute qualité
- Double vitrage
Fiche technique
Poids maximum (vantail) : 600 kg
Hauteur maximale (vantail) : 5000 mm
Superficie maximale (vantail) : 12 m²
Epaisseur du verre : 32 mm / 36 mm
Motorisation (vantail) : 1 - 4 (sinco)
Isolation thermique : 1,0 - 1,7 (w/m²k)
Isolation phonique : 41 db
Perméabilité à l’air : classe 4
Etanchéité : classe 7a
Résistance au vent : classe b4
Matériaux
- Aluminium
Divers
