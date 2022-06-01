Double vitrage coulissant - EXP 36C

Poids maximum (vantail) : 600 kg

Hauteur maximale (vantail) : 5000 mm

Superficie maximale (vantail) : 12 m²

Epaisseur du verre : 32 mm / 36 mm

Motorisation (vantail) : 1 - 4 (sinco)

Isolation thermique : 1,0 - 1,7 (w/m²k)

Isolation phonique : 41 db

Perméabilité à l’air : classe 4

Etanchéité : classe 7a

Résistance au vent : classe b4